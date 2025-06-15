ЦАХАЛ перехватил иранские ракеты

Израильская армия сбила большую часть снарядов, выпущенных Ираном. Об этом сообщил ЦАХАЛ. .

«За последний час из Ирана в сторону государства Израиль было запущено несколько ракет, большинство из которых были перехвачены», — отметили в пресс-службе.

Ни один из иранских снарядов не поразил цель, добавили в ЦАХАЛ.

Позже представитель Армии обороны Израиля заявил, что войска атаковали самолет-заправщик на востоке Ирана. ЦАХАЛ ударил по борту на расстоянии в 2300 километров.

«Это самый дальний удар с начала операции», — отметил представитель армии.

Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подтвердил намерение страны продолжать военную операцию. ЦАХАЛ продолжит бить по иранским объектам, пока не исчезнет угроза существованию еврейского государства, подчеркнул он.