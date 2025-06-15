Израиль продолжит операцию против Ирана

Операция против Ирана продолжится, ее цель — устранение угроз существованию Израиля. Такое заявление сделал глава МИД еврейского государства Гидеон Саар в беседе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, его слова привела пресс-служба министерства.

«Министр Саар пояснил, что операция будет продолжена», — говорится в публикации.

Там также добавили, что министр поблагодарил французского коллегу за его слова о признании права Израиля на самооборону.

ЦАХАЛ в ночь на 13 июня ударил по военной и ядерной инфраструктуре Израиля. Исламская республика устроила ответную атаку. За прошедшие сутки израильские больницы приняли 385 человек, получивших ранения в результате иранского удара.