Израиль начал наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана

Подразделения армии Израиля начали ограниченную наземную операцию на юге Ливана против шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Подразделения ЦАХАЛ начали целенаправленную операцию в районе юга Ливана с целью уничтожения террористов и ликвидации военных объектов „Хезболлы“», — заявили в ведомстве.

В ЦАХАЛ уточнили, что цель операции — укрепление оборонительных позиций для защиты жителей северной части Израиля.

Боевые действия между Израилем и «Хезболлой» возобновились 28 февраля после ударов по Ирану.

«Хезболла» атаковала израильскую территорию, в ответ ЦАХАЛ нанес удары по различным районам Ливана. Число жертв в результате операций Армии обороны Израиля превысило 390 человек.

Несколько дней назад Израиль атаковал командные центры «Хезболлы» в Бейруте, принадлежащие авиационному крылу движения.