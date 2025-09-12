Генассамблея ООН утвердила декларацию о создании государства Палестина

Принимающие участие в заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН страны большинством голосов утвердили «Нью-Йоркскую декларацию», предусматривающую создание государства Палестина в границах 1967 года. Это следует из прямой трансляции заседания.

За принятие документа высказались 142 государства, включая Россию, против выступили 10 стран, еще 12 воздержались.

Не согласились с принятием декларации Израиль, США, Аргентина, Венгрия, Микронезия, Науру, Парагвай, Папуа Новая Гвинея и Палау.

Авторами документа стали Франция и Саудовская Аравия. Они представили документ на прошедшей в июле Нью-Йоркской конференции.

Декларация предусматривает конкретные действия для урегулирования израильско-палестинского конфликта и реализации концепции мирного сосуществования двух государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июле этого года заявил, что на заседании ГА ООН выступит с инициативой о признании государственности Палестины.

На минувшей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через бывшего французского депутата Мейера Хабиба передал Макрону послание, что его визит в Тель-Авив нежелателен.