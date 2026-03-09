ЦАХАЛ атаковал завод ракетных двигателей и пусковые площадки в Иране

Армия обороны Израиля нанесла новую серию ударов по Ирану. Целями стали объект по производству ракетных двигателей и несколько площадок для запуска баллистических ракет большой дальности, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным военных, атаки основаны на разведданных, указывающих, что эти объекты были подготовлены для запуска в сторону Израиля. ВВС страны продолжают наносить удары по иранской инфраструктуре.

Ранее КСИР нанес удары по Израилю и базам США гиперзвуковыми и сверхтяжелыми ракетами. По словам представителя Корпуса стражей Исламской революции, это стало 30-м этапом операции Ирана «Правдивое обещание — 4».

Накануне аятолла Али Систани — один из самых влиятельных религиозных лидеров современности — осудил действия Пентагона и Израиля и призвал всех мусульман к началу «священной войны» для защиты Ирана.