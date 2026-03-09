Священная война? Аятолла в Ираке призвал к джихаду

Один из самых влиятельных шиитских лидеров современности, аятолла Али Систани, издал религиозный указ (фетву), призывающий к коллективному джихаду для защиты Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции.

Согласно заявлению КСИР, Систани «в ответ на религиозный вопрос одного из своих последователей, подчеркнул необходимость коллективного джихада для защиты Исламской Республики Иран».

Он решительно осудил удары США и Израиля по Ирану, назвал это «несправедливой агрессией» и призвал всех мусульман к солидарности с иранским народом.

Хотя в официальном тексте прямого призыва к вооруженному джихаду от лица Систани не прозвучало, иранские медиаресурсы и силы КСИР интерпретируют его слова как сигнал к активной обороне.

Если фетва Систани действительно призовет к джихаду, то это будет иметь важное значение. Его влияние распространяется на миллионы мусульман-шиитов не только в Ираке, но и по всему миру.

Предыдущий раз фетву о джихаде аятолла Систани выпускал в 2014 году, ему удалось мобилизовать тысячи последователей для борьбы с террористами.

В начале марта с призывом к «священной войне» выступил иранский аятолла Макарем Ширази. Он заявил, что Иран требует мести за убийство Али Хаменеи.