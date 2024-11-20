ЦАХАЛ атаковал город в сирийской провинции
SANA: ВС Израиля нанесли удары по сирийской Пальмире
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сирийский город Пальмира в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA.
Журналисты отметили, что под обстрел попала промышленная зона, а также жилые строения.
«В Пальмире хорошо слышали звуки выстрелом. Последствия стали результатом агрессии Израиля против промышленного города и жилых домов», — заявили они.
Телеканал Al-Ikhbaria со ссылкой на источник отметил, что в результате атаки ранения получили несколько человек. Информация о жертвах не поступала.
Самолеты ВВС Израиля атаковали иранский машиностроительный завод Saba в населенном пункте Хесья в сирийской провинции Хомс.
В конце октября ЦАХАЛ уничтожил сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в иранском городе Парчин. Эти данные подтвердили сразу три американских официальных лица.