ЦАХАЛ атаковал город в сирийской провинции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сирийский город Пальмира в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA .

Журналисты отметили, что под обстрел попала промышленная зона, а также жилые строения.

«В Пальмире хорошо слышали звуки выстрелом. Последствия стали результатом агрессии Израиля против промышленного города и жилых домов», — заявили они.

Телеканал Al-Ikhbaria со ссылкой на источник отметил, что в результате атаки ранения получили несколько человек. Информация о жертвах не поступала.

Самолеты ВВС Израиля атаковали иранский машиностроительный завод Saba в населенном пункте Хесья в сирийской провинции Хомс.

В конце октября ЦАХАЛ уничтожил сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в иранском городе Парчин. Эти данные подтвердили сразу три американских официальных лица.