Израиль ударил по иранскому заводу в Сирии

Самолеты израильских ВВС атаковали иранский машиностроительный завод Saba в городке Хесья в сирийской провинции Хомс. Об этом РИА «Новости» сообщил директор индустриального города Хесья Амер Халиль.

«Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья», — сказал он.

По словам директора, удары не заканчиваются до сих пор.

В минувший понедельник движение «Хезболла» ударило сразу по нескольким военным объектам, расположенным в северной части Израиля. Основной целью атаки стала база израильской военной разведки Глилот под Тель-Авивом.

Ранее после очередных ударов израильской авиации на связь перестал выходить командующий иранским спецназом «Аль-Кудс» Исмаил Каани. Сообщалось, что он отправился в Ливан после гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.