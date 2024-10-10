Израиль ударил по иранскому заводу в Сирии

Самолеты израильских ВВС атаковали иранский машиностроительный завод Saba в городке Хесья в сирийской провинции Хомс. Об этом РИА «Новости» сообщил директор индустриального города Хесья Амер Халиль.
«Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья», — сказал он.
По словам директора, удары не заканчиваются до сих пор.
В минувший понедельник движение «Хезболла» ударило сразу по нескольким военным объектам, расположенным в северной части Израиля. Основной целью атаки стала база израильской военной разведки Глилот под Тель-Авивом.