Труп очередного уклониста нашли на границе с Румынией на Украине

Мертвого уклониста с Украины нашли в горах на границе с Румынией

Украинские пограничники обнаружили тело очередного уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале .

Труп на склоне одной из гор украинских Карпат нашел местный житель. После этого пограничники и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицейских работали на месте происшествия.

По данным Государственной пограничной службы республики, с 22 февраля 2022 года при попытке бегства из страны в реке Тисе утонули около 30 украинцев.

В мае местные СМИ сообщали, что в реке Рисе на украинско-румынской границе обнаружили тела шести утонувших мужчин. Все они погибли, пытаясь покинуть территорию Украины. Одному из погибших еще не исполнилось 20 лет.