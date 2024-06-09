Труп очередного уклониста нашли на границе с Румынией на Украине

Мертвого уклониста с Украины нашли в горах на границе с Румынией

Dominika Zarzycka
Фото: Dominika Zarzycka/Global Look Press

Украинские пограничники обнаружили тело очередного уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале.

Труп на склоне одной из гор украинских Карпат нашел местный житель. После этого пограничники и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицейских работали на месте происшествия.

По данным Государственной пограничной службы республики, с 22 февраля 2022 года при попытке бегства из страны в реке Тисе утонули около 30 украинцев.

В мае местные СМИ сообщали, что в реке Рисе на украинско-румынской границе обнаружили тела шести утонувших мужчин. Все они погибли, пытаясь покинуть территорию Украины. Одному из погибших еще не исполнилось 20 лет.

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