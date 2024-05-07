Шестерых утопленников нашли в реке на границе Украины и Румынии | 360°

07 мая 2024, 04:29
Шестерых утопленников нашли в реке на границе Украины и Румынии
«Страна.ua»: в приграничной реке Тиса нашли тела шести украинских уклонистов
Тела шести утонувших мужчин обнаружили в реке Риса на украинско-румынской границе. Все они погибли при попытке покинуть территорию Украины, сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Виталия Глагола.
Четырех утопленников обнаружили на украинской стороне, еще двоих — на румынской.
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«Некоторые из вытянутых тел долгое время провели в горной реке, на это указывает состояние, в котором они находятся», — заявил журналист.
По его словам, одному из погибших едва исполнилось 20 лет.
До этого украинские пограничники нашли тела двух утонувших уклонистов в реке Тисе. Личности погибших установит Национальная полиция. Это не первый случай, когда украинцы пытаются сбежать из страны, чтобы избежать мобилизации.
В марте украинец, пытавшийся сбежать от мобилизации в Румынию, преодолел 750 километров на велосипеде, но был остановлен пограничниками всего в 350 метрах от границы.
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