Шестерых утопленников нашли в реке на границе Украины и Румынии | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 04:29 Шестерых утопленников нашли в реке на границе Украины и Румынии «Страна.ua»: в приграничной реке Тиса нашли тела шести украинских уклонистов Freepik

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Тела шести утонувших мужчин обнаружили в реке Риса на украинско-румынской границе. Все они погибли при попытке покинуть территорию Украины, сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Виталия Глагола.

Четырех утопленников обнаружили на украинской стороне, еще двоих — на румынской.

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«Некоторые из вытянутых тел долгое время провели в горной реке, на это указывает состояние, в котором они находятся», — заявил журналист.

По его словам, одному из погибших едва исполнилось 20 лет.

До этого украинские пограничники нашли тела двух утонувших уклонистов в реке Тисе. Личности погибших установит Национальная полиция. Это не первый случай, когда украинцы пытаются сбежать из страны, чтобы избежать мобилизации.

В марте украинец, пытавшийся сбежать от мобилизации в Румынию, преодолел 750 километров на велосипеде, но был остановлен пограничниками всего в 350 метрах от границы.