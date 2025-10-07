«Тропой Байдена». Медведев оценил решение Трампа по Tomahawk

Президент США Дональд Трамп решением по поставкам Украине ракет Tomahawk движется к получению Нобелевской премии тропой своего предшественника Джо Байдена. На это в Telegram-канале иронично указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«На вопрос о поставках бандеровцам „Томагавков“ он брякнул буквально следующее: „Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают“. Ну, понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — отметил Медведев.

Трамп заявлял, что Белый дом практически принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk. При этом он оговорился, что сначала хочет понимать, как именно националисты используют это вооружение, и подчеркнул, что не стремится к эскалации кризиса.

Президент России Владимир Путин констатировал, что отправка Tomahawk на Украину станет ударом по отношениям с США.