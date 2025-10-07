Трамп заявил, что практически принял решение по поставкам Tomahawk Украине

В Белом доме практически приняли решение по поводу поставок ракет Tomahawk на Украину. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами. Цитату привело РИА «Новости».

По словам американского лидера, он хотел бы понять, как ВСУ намерены использовать эти крылатые ракеты. Трамп добавил, что в вопросе потенциальных поставок ракет Украине не стремится к дальнейшей эскалации конфликта.

Телеканал NBC сообщил, что США готовы передавать Украине дополнительные разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам в российских регионах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получают системы NASAMS, IRIS-T и Hawk, которые оплачивают западные страны. Он отметил, что Соединенные Штаты разблокировали закупки комплексов Patriot для Украины, теперь осталось решить вопрос финансирования.