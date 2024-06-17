Трое осужденных за шпионаж в пользу России пропали в Польше

Rzeczpospolita: трое осужденных за шпионаж в пользу России исчезли в Польше

В Польше спецслужбы потеряли из виду трех человек, которых осудили за шпионаж якобы в пользу России. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita .

Приговор 14 иностранцам по обвинениям в шпионаже и диверсионной деятельности на территории государства Люблинский окружной суд вынес еще в декабре 2023 года. По версии следствия, подсудимые действовали по заданию российских спецслужб. Среди них были украинцы, белорусы и россияне.

В статье отметили, что во время оглашения вердикта трем обвиняемым суд отменил им временный арест.

«Артур М., Ярослав Б. и Мария М. до сих пор не попали в тюрьму», — указали журналисты, добавив, что их приговорили к срокам от года до полутора лет лишения свободы.

И хотя суд выдал ордера на отбывания наказания, трое осужденных с радаров польских спецслужб попросту пропали.

По данным Rzeczpospolita, гражданка Белоруссии Мария М. ходатайствовала об условно-досрочном освобождении. На заседание в варшавском суде, который должен был вынести решение, женщина не пришла.

Свердловский областной суд рассмотрит дело журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого подозревают в шпионаже. Процесс будет закрытым.