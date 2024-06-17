Песков отказался комментировать решение суда по журналисту Гершковичу

«Это решение суда, мы не можем это комментировать», — сказал Песков.

Как сообщили «Известия», он подчеркнул, что контакты с американской стороной по возможному обмену Гершковича ведутся. Однако процесс должен проходить в полной информационной тишине. Поэтому по делу американского журналиста никаких анонсов и заявлений не будет, уточнил официальный представитель Кремля.

Гершковича задержали в Екатеринбурге весной прошлого года. Его заподозрили в шпионаже. По данным следствия, американец по заданию ЦРУ собирал секретные данные об оборонном предприятии «Уралвагонзавод» и его работе с военной техникой.

Президент Владимир Путин в интервью с журналистом Такером Карлсоном заявил, что Гершкович работал в России в интересах спецслужб США.