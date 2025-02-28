Сегодня 02:36 Трамп признался Европе в любви и объявил торговую войну. Что ответит ЕС Политконсультант Непша: угрозами пошлин в 25% Трамп прогнет ЕС под свою политику 0 0 0 Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com Мир

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Поступающие в США товары из Евросоюза обложат пошлиной в 25%. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что очень любит все европейские страны, но ЕС создали, чтобы подставить США. С чем связана такая жесткая риторика Трампа и других участников его команды в адрес ЕС — в материале 360.ru.

Пошлины с плавающими датами

На заседании правительства Трамп объявил, что после договоренностей с Мексикой и Канадой о переносе ввода пошлин количество нелегальных пересечений границ максимально сократилось, но полностью отказываться от введения тарифов американский лидер не стал. «Я не собираюсь отменять тарифы, нет. Миллионы людей погибли из-за фентанила, который попадает через границу. Мы потеряли миллионы людей. В основном он поступает из Китая, но также идет через Мексику и Канаду», — подчеркнул Трамп. Президент США несколько раз сказал, что введет пошлины 2 апреля. В этот день истекает срок договоренностей, которых государства уже достигли.

Фото: Molly Riley/White House/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но уже на следующий день после заседания Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что отложенные ранее пошлины в 25% на импорт из Канады и Мексики, а также дополнительные пошлины в 10% на импорт из Китая начнут действовать 4 марта.

Агентство Bloomberg объяснило, что новые тарифы для Китая станут дополнительной пошлиной в 10%, которую Трамп уже ввел в конце февраля, когда отложил решение тарифов для Канады и Мексики. Путаницу в датах объяснили представители Белого дома. Они подчеркнули, что Трамп включил соседние страны в общий список государств из разных точек мира, против которых введут взаимные пошлины 2 апреля. Входит ли в их число Евросоюз, неизвестно, потому что Трамп в ходе своего заявления о пошлинах дату не назвал.

Тарифы для «любимой Европы» от Трампа

Отвечая на вопрос журналистов о пошлинах на экспорт товаров из Евросоюза, Трамп объявил, что они составят 25% и распространятся на целую серию товаров.

По словам американского лидера, ЕС отказывался от покупок автомобилей и продукции фермеров под различными предлогами и добился того, что торговый дефицит США составил около 300 миллиардов долларов.

Я люблю страны Европы. Честно говоря, я люблю все страны. Все они разные. Но Европейский союз был создан для того, чтобы подставить Соединенные Штаты. Они проделали хорошую работу, но теперь я президент. Дональд Трамп Президент США

Он добавил, что не боится ответных тарифов Евросоюза, потому что они не захотят терять выгодный рынок. «Мы — кладезь золота, который все хотят заполучить. Они могут принять ответные меры, но это не может быть успешным возмездием, потому что мы просто отказываемся от них. Мы больше ничего не покупаем. И если это произойдет, мы победим», — подчеркнул Трамп.

Реакция Евросоюза на угрозу пошлин в 25%

Евросоюз решительно отреагирует на все необоснованные препятствия со стороны США на пути к свободной и справедливой торговле. Как сообщило The Associated Press, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Еврокомиссии Олаф Гилл.

Фото: РИА «Новости»

Он уточнил, что в качестве ответа ЕС введет пошлины против бурбона, джинсов и мотоциклов, поставляемых из США. Чиновник отметил, что Европа — крупнейший свободный рынок, где американские производители сбывают свои товары.

«ЕС упростил торговлю, снизил издержки для американских экспортеров и унифицировал стандарты и правила в 27 странах», — подчеркнул он.

Самую серьезную оценку решению Трампа о введении пошлин против товаров из Евросоюза дал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Он назвал обмен угрозами между политиками сигналом о начале полномасштабной торговой войны.

«Сейчас важно не допустить, чтобы Норвегия пострадала от возможных защитных мер со стороны ЕС. У нас около 600 тысяч рабочих мест связано с экспортной отраслью», — заявил глава правительства Норвегии.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что в результате тарифной войны пострадает вся мировая экономическая и финансовая система, а с последствиями придется разбираться на протяжении следующих десятилетий. По оценке AP, объем торговли между Евросоюзом и США достигает 1,5 триллиона долларов, что составляет около 30% мировой торговли. При этом заявление Трампа о дефиците баланса США компенсируется услугами, которые американские импортеры получают в странах Евросоюза.

Зачем Трамп давит на Евросоюз?

Трамп никогда не преследовал целей разрушить Европу, потому что это один из самых крупных рынков США как для импорта, так и для экспорта. Об этом в комментарии 360.ru заявил эксперт информационных стратегий и политический консультант Марк Непша. По его словам, многие забыли, но во время своего первого срока Трамп также пытался сделать Евросоюз более покладистым, показать, что либеральная повестка, которую продвигали страны Старого Света, больше не актуальна.

Фото: РИА «Новости»

«Нельзя сказать, что Трамп ненавидит Европу. Он тепло к ней относится, у него жены из Европы, долгое время у него там были бизнес-интересы. Просто сегодня политический нарратив, который продвигают эти страны, не подходит под те изменения, которые нужны команде Трампа», — заявил Непша.

В качестве аргумента он привел речь вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению эксперта, это выступление войдет в историю как попытка вернуть реальность к нормальности.

В этом отношении команде Трампа большая-большая хвала за то, что они не стесняются называть вещи своими именами. Конечно, не без перегибов. Марк Непша Эксперт информационных стратегий и политический консультант

Он пояснил, что это позиция здравых политиков, которые понимают, что важно решать проблемы продовольственной и кадровой безопасности, потому что людям хочется жить нормально, а не существовать. Поэтому основная задача Трампа — уберечь экономику США от внешних потрясений. Мировая экономика дала трещину во время ковида, когда разрушились торговые цепочки. Новый виток может добить ее окончательно, но американская администрация хочет сделать очень мягко, чтобы мир не разрушился полностью. Непша добавил, что Трамп повторяет в управлении страной политику соратника Илона Маска, который в своих корпорациях добивался повышения эффективности управления.

Европа близится к закату?

Непша подчеркнул, что на фоне происходящих событий европейский рынок падает, потому что экономика не справилась с ростом цен на энергоресурсы после отказа от поставок из России. Несмотря на то что часть нефти и газа все еще идет, сама покупка стала намного сложнее.

Заката Европы как такового не произойдет. В ее истории уже было множество ситуаций, когда она падала и потом опять поднималась. Скорее всего, они попадут в глубокую стагнацию лет на 30−40. Но со временем начнется новый подъем. Марк Непша Эксперт информационных стратегий и политический консультант

Он добавил, что европейские политики сами выбрали такой вектор своего развития. Возможно, по ошибке, но то, что исправлять ситуацию они не хотят, тоже их выбор.

Как торговая война скажется на Украине?

Роль Украины в борьбе трансатлантических союзников второстепенна. Сейчас ее значение никому не интересно. Но в будущем у нее есть два пути.

Фото: РИА «Новости»

«В негативном сценарии Украина запомнится как причина третьей мировой войны, как это было с убийством австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. С другой стороны, Украина станет ресурсным придатком Европы», — допустил собеседник 360.ru.

Ничего личного, просто бизнес

Никакой ненависти у Трампа к Европе нет, он действует по принципу «разделяй и властвуй» как настоящий бизнесмен, которого допустили до передела сфер влияния в мировом масштабе. Об этом 360.ru заявил инвестор, предприниматель и основатель закрытого клуба по инвестициям в недвижимость «Рантье» Артем Назаров.

Он пояснил, что даже в урегулировании конфликта на Украине американский президент больше озабочен возвратом потраченных средств через договор о редкоземельных ресурсах.

Основную функцию украинский кризис выполнил — рассорил Европу и Россию, отключив европейцев от дешевых ресурсов. Последствием стал перенос производств в США. Таким образом Трамп и действует: все, что было нужно, из этого кризиса американцы получили. Ничего личного, как говорится, только бизнес. Артем Назаров Инвестор, предприниматель и основатель закрытого клуба по инвестициям в недвижимость «Рантье»

Он добавил, что точно так же Трамп действовал во время своего первого срока, вводя санкции против России и заморозив строительство газопровода «Северный поток — 2».

Фото: РИА «Новости»

«То есть работа в направлении рассоединения Евросоюза и России велась давно», — пояснил эксперт. ЕС тоже ощутил на себе эти последствия, но отказываться от торговли с США из-за введения пошлин он не станет и впадет в еще большую зависимость от них. Достаточных рычагов, чтобы дать жесткий ответ Трампу, у европейских политиков сейчас нет.

Трамп перебросит Украину на Европу

После решения украинского кризиса Трамп сконцентрируется на внутренней политике. Сейчас он выступает в качестве миротворца, потому что основная цель миссии уже реализована и дальше тратить деньги на законченный проект он не хочет.

Фото: РИА «Новости»

«В одиночку Европа эту лямку на себе не потянет. С экономикой входящих туда стран уже есть проблемы, и многие чиновники это признают, поэтому финансирование Украины скоро закончится», — спрогнозировал Назаров.

Он подчеркнул, что Трамп не отвергает ЕС, а сохраняет его в сфере влияния США. Налаживание отношений с Россией связано с попыткой вытянуть ее из сотрудничества с Китаем, который для американского лидера стал главным соперником на мировой арене. «Трамп старается договориться, чтобы Россия не объединилась с Китаем в новый мощный геополитический и экономический союз. Поэтому все действия, которые сейчас Трамп совершает, направлены на сохранение на текущем уровне сферы своего влияния, куда уже входят Европейский союз и ряд стран Ближнего Востока», — подытожил собеседник 360.ru.