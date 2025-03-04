Темой речи Трампа перед конгрессом станет «возрождение американской мечты»

Президент США Дональд Трамп выступит перед конгрессом, главной темой его речи станет «возрождение американской мечты». Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, глава государства подготовил фантастическую речь.

«Темой является возрождение американской мечты, и возрождение американской мечты уже происходит», — рассказала Левитт.

Она подчеркнула, что возможные попытки демократов сорвать важное выступление никого не пугают в администрации Трампа.

Пресс-секретарь также сообщила, что решение о возобновлении поставок военной помощи на Украину может принять только глава государства. По ее словам, украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал США, что не хочет вести переговоры о мирном урегулировании конфликта.

Президент Украины также не понимает, что любое хорошее соглашение подразумевает компромиссы, из-за которых обе стороны «уйдут немного недовольными», отметила Левитт.