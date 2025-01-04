Доктороу: Сикорский за словами о победе Запада пытался скрыть страх перед РФ

Польские элиты испугалась силы России, испытав серьезные опасения относительно собственной безопасности. Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Эксперт прокомментировал заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о мнимой победе Запада над Россией, за которую тот посчитал приостановку транзита газа из РФ через Украину.

«Сикорский трясется от страха. <…> Польские элиты <…> крайне обеспокоены силой России сегодня», — отметил Доктороу.

По его словам, министр просто «поет приятную светлую песенку для публики». В Польше сомневается в безопасности, понимая, что даже закупка военной техники у Южной Кореи не позволит им сравниться с Россией. Кроме того, полякам приходится учитывать российские возможности и влияние на мировой арене.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично поздравил Сикорского с подрывом конкурентоспособности Европы. Он также отметил, что теперь европейцам придется закупать российский газ по более высокой цене.