В Венгрии поздравили Сикорского с подрывом конкурентоспособности Европы

Политолог Кошкович поздравил Сикорского с ослаблением ЕС без российского газа

Украина отказалась от транзита российского газа и тем самым ударила по конкурентоспособности Европы. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X .

Венгерский эксперт иронично прокомментировал высказывание главы польского МИД Радослава Сикорского, который назвал приостановку транзита победой Киева и его союзников.

«Единственный осязаемый результат такой политики — это подрыв конкурентоспособности Европы. Поздравляю, Радек», — иронично ответил политолог министру.

По словам Кошковича, Евросоюз и дальше будет закупать российский газ, но уже по более высокой цене.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение газового транзита оказалось одним из самых больших поражений России, так как она лишилась доступного рынка сбыта.