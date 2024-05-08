Российские войска ударили по заводам в Киеве | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 07:57 Российские войска ударили по заводам в Киеве Подполье: ВС России нанесли серию ударов в район авиазавода Антонова в Киеве РИА «Новости»

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Российские военные нанесли серию ударов в сторону вагоноремонтного завода Дарницкого и авиазавода Антонова в Киеве. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

По его словам, в Киеве около 05:15 зафиксирован прилет по левому берегу Днепра в район Дарницкого вагоноремонтного завода.

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«В 5:30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом», — подчеркнул Лебедев.

Также около 05:00 прилет зафиксировали в Броварском районе Киевской области. Удар был мощный, заверил координатор подполья.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в республике прошла массированная атака на объекты, которые задействованы в генерации и передаче электроэнергии. Различные повреждения получили заводы в шести регионах страны.