Три танкера прошли через Ормузский пролив

Reuters: через Ормузский пролив прошли три танкера за последние 12 часов

В течение последних 12 часов через акваторию Ормузского пролива прошли три танкера. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на платформу отслеживания судов Kpler и спутниковый анализ SynMax.

В материале не привели информацию о маршрутах, владельцах и принадлежности судов. Известно лишь, что один из них перевозит сжиженный углеводородный газ, а другие — химикаты и нефтепродукты.

На прошлой неделе КСИР разрешил коммерческим судам проход через пролив до конца действия перемирия с США. Однако глава Белого дома Дональд Трамп отказался деблокировать иранские порты, пока страны не подпишут финальную сделку.

В ответ КСИР вновь объявил о перекрытии Ормузского пролива и пригрозил ударами по всем судам, которые попытаются приблизиться к нему.

Ранее стало известно, что Иран отказался от следующего раунда переговоров с США, сославшись на нереалистичные требования.