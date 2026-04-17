Иран объявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов

Иран открыл Ормузский пролив до конца периода прекращения огня. Об этом в соцсети X сообщил глава МИД страны Аббас Аракчи.

Пролив открыли для всех коммерческих судов по согласованному маршруту. Министр добавил, что проход будет действовать в соответствии с режимом прекращения огня в Ливане.

По словам дипломата, данные о маршруте уже публиковала Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран.

Ранее опасения в связи с закрытием пролива выразила ООН. В организации предупредили, что перекрытие прохода может обернуться продовольственным кризисом, так как нарушатся поставки топлива и удобрений.

Также на экономическую ситуацию в мире негативно повлияет подорожание нефти и газа, что увеличит себестоимость продукции и ударит по уязвимым слоям населения и государствам с ограниченными ресурсами.