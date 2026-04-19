Иран отказался от второго раунда переговоров с США

Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США, который планировался в Исламабаде. Об этом сообщило агентство IRNA .

В Тегеране объяснили свое решение чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями со стороны Вашингтона. Кроме того, власти Ирана указали на продолжающуюся блокаду Ормузского пролива, расценив это как нарушение режима прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что американская делегация уже направилась в Исламабад, а встреча должна состояться 20 апреля. Он выражал надежду на достижение соглашения, однако одновременно обвинял Иран в нарушении перемирия и допускал возможность крайних мер в случае отказа от сделки, угрожая уничтожить все электростанции и мосты.

Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в отношении Ирана, включая силовые. По его словам, США способны при необходимости уничтожить инфраструктуру страны.