Три страны отказались от правового сотрудничества с Россией из-за политики

Латвия, Канада и Швейцария отказались сотрудничать с Россией по правовым вопросам из-за политической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, Швейцария отказалась помогать в расследовании уголовного дела о мошенничестве, заявив, что «Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может».

Кроме того, зарубежные страны 67 раз отказались выдать России подозреваемых в преступлениях, из них 14 — по политическим мотивам, а в 19 случаях конкретную причину отказа не указали.

Генпрокуратура отметила, что иностранные правоохранительные органы из-за русофобии, царящей за рубежом, действуют в угоду международной преступности. При этом ведомство поблагодарило Черногорию, ОАЭ, Сербию и Грецию за продолжение сотрудничества.

Ранее Финляндию обвинили в повышенном уровне русофобии из-за оскорблений в адрес российских футболистов. Фанатов не смутило даже то, что оскорбляемый ими Сергей Еременко родился и вырос в Финляндии, а его старшие братья Алексей и Роман выступали за сборную страны.