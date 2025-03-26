Три страны не поддержали план фон дер Ляйен по перевооружению Европы

Politico: у Франции, Италии и Испании нет денег на перевооружение по плану ЕК

Франция, Италия и Испания отвергли план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению Европы, заявив, что у них на это не хватит денег. Об этом сообщило издание Politico .

План включал в себя пакет кредитов на 150 миллиардов евро и ослабление фискальных правил Евросоюза. Однако власти трех стран заявили, что не смогут выбраться из таких долгов.

Ранее Минфин Франции объявил о создании системы вкладов, по которым жители страны смогут инвестировать в оборонные компании. Вкладывать предлагают от 500 евро сроком минимум на пять лет, ставку пока не установили. Таким образом французский ОПК планирует привлечь до пяти миллиардов евро.

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что 800 миллиардов евро, которые Европа в ближайшие годы запланировала потратить на оборону, исчезнут в проектах или долговых выплатах.