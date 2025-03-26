«Просто исчезнут». В Британии объяснили, почему перевооружение Европы обречено на провал

У плана перевооружения Европы есть непростительный изъян, из-за которого осуществить задуманное не удастся. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube .

«Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается. Эти деньги просто исчезнут в разных проектах или долговых выплатах», — сказал он.

Меркурис сравнил это с фондом восстановления от последствий пандемии. Средства выделяли на что угодно, но только не на первоначальную цель.

По мнению аналитика, в Европе не хотят замечать критическую проблему.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро на финансирование плана перевооружения Европы. При этом большую часть денег взять из бюджетов государств ЕС.

Урсула фон дер Ляйен отмечала, что к 2030 году Евросоюз должен достичь высокого уровня военной мобильности. Объединению следует наладить функционирующую общеевропейскую сеть сухопутных коридоров, морских портов и аэропортов.