Французам предложили инвестировать в «военные усилия»

Французский государственный инвестиционный банк запустит систему вкладов, по которым жители страны смогут стать акционерами оборонных компаний. Об этом сообщил министр финансов Эрик Ломбар в эфире телеканала TF1.
«Это долгосрочные вклады, так как мы должны укреплять нашу национальную оборону», — подчеркнул он.
Вложить можно будет от 500 евро, минимальный срок составит пять лет, со ставкой пока не определились. Всего таким образом французский ОПК планирует привлечь до пяти миллиардов евро инвестиций.
В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации назвал Россию угрозой для страны и всей Европы и предложил начать дебаты об использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза. Также он выступил против перемирия России с Украиной и не исключил, что на территории последней появится европейский воинский контингент.
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