Орбан назвал «прелюдией к войне» захват Евросоюзом российских активов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерение Евросоюза задействовать замороженные российские финансовые активы может привести к прямому конфликту с Москвой. Такое мнение он выразил в Facebook*.

По словам Орбана, идея использования российских резервов в Европе как «чудо-оружия» ЕС грозит эскалацией. Он подчеркнул, что подобный шаг способен стать «прелюдией к войне» и отметил необходимость прямых переговоров между Россией и странами Европы для предотвращения дальнейшего напряжения.

Ранее венгерский премьер неоднократно выступал против конфискации российских активов, указывая на вероятность жестких ответных мер со стороны Москвы. Он также сообщал, что обменялся с президентом России Владимиром Путиным письмами по этому вопросу.

Анонимный чиновник из Евросоюза в беседе с изданием Politico рассказал, что в ЕС считают, что Украина в любом случае получит кредит за счет замороженных российских активов, это только вопрос времени.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.