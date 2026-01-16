Три немца на снегоступах незаконно пересекли границу Финляндии с Россией

Трое немецких туристов на снегоступах пересекли границу между Финляндией и Россией неподалеку от горнолыжного курорта в Куусамо. Об этом сообщила финская пограничная служба .

Туристы отправились на прогулку 14 января, вышли на российскую территорию и вернулись в Финляндию. Там их уже поджидал патруль. На допросе мужчины признались, что пересекли госграницу из любопытства, никакого заграждения они не увидели.

Капитан пограничной службы Кайнуу Юха Ромппайнен уточнил, что дело туристов передадут на рассмотрение в суд. В ближайшее время им предъявят официальное обвинение. Погранслужба Финляндии связалась с российскими коллегами, чтобы уведомить о случившемся.

В ноябре 2025 года Финляндия начала строить забор в метре от российской границы. На каждые 20 метров там поставят камеры видеонаблюдения.