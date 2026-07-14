Три моряка пропали после атаки на танкер ОАЭ у берегов Омана

Три моряка пропали без вести после атаки на танкер у побережья Омана. Об этом сообщила пресс-служба центра морской безопасности султаната.

Нефтяной танкер Al Bahyah, принадлежащий компании из ОАЭ и шедший под флагом Либерии, атаковали в 9,6 морской мили от берега.

«Эвакуация 18 членов экипажа была осуществлена с помощью находившихся поблизости судов, при этом три моряка до сих пор числятся пропавшими без вести», — указали в ведомстве.

Судьба еще трех моряков остается неизвестной.

По информации агентства Reuters, накануне Иран атаковал крылатыми ракетами два танкера из эмиратов. В результате ударов погиб один член экипажа, еще восемь человек пострадали.

На прошлой неделе танкер с нефтью под флагом Саудовской Аравии получил повреждения около Ормузского пролива. Он столкнулся с другим судном.