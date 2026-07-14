Reuters: Иран атаковал два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, погиб один человек

В Ормузском проливе иранские военные атаковали два танкера Объединенных Арабских Эмиратов, погиб один член экипажа и еще восемь человек пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ.

В военном ведомстве ОАЭ заявили, что Иран атаковал крылатыми ракетами два эмиратских танкера для перевозки сырой нефти — «Момбасу» и «Аль-Бахию». Суда поразили в территориальных водах Омана недалеко от Ормузского пролива.

В ведомстве уточнили, что при атаке погиб гражданин Индии. Тяжелые ранения получили граждане Индии и Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы берут Ормузский пролив под свой контроль. По его словам, раньше они охраняли его просто так, а теперь будут брать за это плату.