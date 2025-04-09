Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Вирджиния

NBC: три человека погибли при стрельбе в американском штате Вирджиния

Три человека погибли, еще трое получили ранения при стрельбе в американском штате Вирджиния. Об этом сообщил телеканал NBC .

«Три человека погибли и три других получили травмы во время стрельбы в округе Спотсильвания в Вирджинии <…> Подозреваемого пока не установили, никто не задержан», — процитировали журналисты слова шерифа Элизабет Скотт.

Сотрудник полиции отметила, что пострадавших отвезли в больницу. Она призвала жителей округа пока не выходить из дома.

В конце прошлого года неизвестный открыл стрельбу в христианской школе в американском штате Висконсин. По данным журналистов, несколько человек пострадали. В учреждении учащиеся обучаются от детского сада до 12-го класса.

Также похожий случай произошел в ноябре — 17-летний подросток во Флориде начал стрелять на праздновании Хэллоуина. В результате ЧП погибли два человека. Юношу задержали.