Два человека погибли при стрельбе во время Хеллоуина во Флориде
Во Флориде 31 октября на праздновании Хэллоуина произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Reuters и полицию США.
Уже известно, что стрельбу по толпе празднующих в районе Орландо открыл 17-летний подросток. В тот момент на Хэллоуин, по подсчетам властей, собрались от 50 до 100 тысяч человек.
Молодого человека задержали, но он успел убить двоих и ранить шестерых человек. Подросток находится под стражей, его мотивы неизвестны, ведется расследование.
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