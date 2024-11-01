Два человека погибли при стрельбе во время Хеллоуина во Флориде

Во Флориде 31 октября на праздновании Хэллоуина произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Reuters и полицию США.

Уже известно, что стрельбу по толпе празднующих в районе Орландо открыл 17-летний подросток. В тот момент на Хэллоуин, по подсчетам властей, собрались от 50 до 100 тысяч человек.

Молодого человека задержали, но он успел убить двоих и ранить шестерых человек. Подросток находится под стражей, его мотивы неизвестны, ведется расследование.