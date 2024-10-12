Американские журналисты обвинили Иран в попытках убить Трампа

Власти Ирана предпринимают активные попытки устранить кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico .

Журналисты заверили, что Иран якобы совершает «активные и агрессивные» действия, чтобы убить политика, которого винит в смерти генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

«Усилия Ирана по убийству Трампа и ряда бывших высокопоставленных чиновников, которых Тегеран считает причастным к удару по Сулеймани, еще более агрессивные и активные, чем сообщалось ранее», — отметили они.

Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал правительство Ирана отказаться от любых заговоров в сторону Трампа и представителей американского истеблишмента. Он пригрозил, что покушения станут равноценными актам войны.

Журналисты выяснили, что под чиновниками подразумевают бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, экс-госсекретаря Майка Помпео и бывшего спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука.