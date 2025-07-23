Третий раунд переговоров с Украиной может состояться вечером 23 июля

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле состоится сегодня в 19:00. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По его данным, время третьего раунда переговоров подтвердили турецкие СМИ.

Возможную встречу украинских и российских дипломатов в Стамбуле 23 июля также анонсировало РИА «Новости». Российская сторона эту информацию пока не подтверждала. Официальный представитель Кремля выразил надежду, что встреча состоится на этой неделе.

Агентство не исключило, что в переговорах примут участие главы МИД и национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын.

Ранее в Стамбуле прошли два раунда переговоров между представителями России и Украины. Стороны договорились провести обмен пленными, а также передать проекты меморандумов по возможному урегулированию конфликта.