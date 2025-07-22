Главы МИД и разведки Турции примут участие в переговорах России и Украины

Главы МИД и национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын могут принять участие в предстоящих переговорах России и Украины в Стамбуле. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с подготовкой встречи.

Фидан во вторник подтвердил, что переговоры пройдут на этой неделе, и выразил надежду на продолжение диалога. По словам источника агентства, состав турецкой делегации, скорее всего, будет таким же, как на прошлых встречах — с участием представителей внешнеполитического и разведывательного ведомств, а также Минобороны.

Ранее в Стамбуле уже состоялись два раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом. Их результатом стали обмены пленными, а также передача сторонами проектов меморандумов по возможному урегулированию конфликта. Кроме того, Россия отдала Киеву тела погибших военнослужащих.

В Кремле выразили надежду, что новый этап переговоров с Украиной пройдет на этой неделе.