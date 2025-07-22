Песков выразил надежду, что переговоры с Украиной пройдут на этой неделе

Российская сторона надеется, что новый этап переговоров с Украиной пройдет на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Надеемся, что будет на этой неделе. Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам», — сказал он.

Ранее источник ТАСС сообщил, что новый раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле может состояться 24–25 июля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил о планах на новую встречу.

По его словам, украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым, который теперь занимает пост секретаря СНБО, намерена провести минимум еще один обмен военнопленными с Россией. Также на переговорах обсудят подготовку его встречи с президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле позитивно оценили желание Зеленского активизировать переговоры. По словам Пескова, в третьем раунде сторонам нужно обсудить меморандумы по урегулированию.