В ОАЭ начался второй раунд переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров России и Украины при посредничестве США начался в Абу-Даби. Об этом сообщил источник ТАСС .

«Переговоры можно считать начавшимися, будут разные треки и форматы. Пресса не предусмотрена», — уточнил собеседник агентства.

Белый дом ранее подтвердил участие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джаред Кушнер в переговорах России и Украины в ОАЭ.

Предыдущие встречи сторон в Абу-Даби носили исторический характер, отметила пресс-секретарь администрации Дональда Трампа Каролин Левитт. Изначально второй раунд переговоров планировали на 1 февраля, но его перенесли из-за необходимости синхронизировать графики делегаций.