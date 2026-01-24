Успех России? Вскрылись необычные детали переговоров с Украиной

Киев и Москва в ОАЭ могли достичь прогресса в беседе о прекращении огня

Первый полноценный раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился с переменным успехом. Как сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на информированные источники, делегации Украины, России и США разделились на две рабочие группы — политическую и военную, — и результаты их работы оказались разными.

Собеседник редакции украинского издания счел, что в целом переговоры закончились «с конструктивом». Первый раунд, который прошел 23 января, он оценил как вступительную часть.

На следующий день делегации встретились в расширенном составе. После этого они разделились на две подгруппы: политическую и военную. Переговоры шли отдельно.

По данным источника издания, политическая секция зашла в тупик. Стороны по-прежнему не могут найти компромисс по территориальному вопросу. Киев готов обсуждать перемирие, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, в то время как Москва последовательно требует вывода украинских войск из Донбасса.

Куда оптимистичнее сложилась ситуация в военной подгруппе. Здесь сторонам удалось достичь реального прогресса по следующим пунктам:

Механика перемирия: обсуждались параметры разведения сил и конкретные способы мониторинга режима прекращения огня.

Контрольный центр: стороны прорабатывают создание совместного органа по координации, а также список стран-гарантов, которые могут в него войти.

К следующей встрече военные должны подготовить конкретные пакеты предложений по прекращению боевых действий.

Собеседник редакции отметил, что вопрос «энергетического перемирия» (взаимного отказа от ударов по инфраструктуре) в этот раз вообще не поднимался. Итогом встречи стала договоренность продолжить работу в том же формате подгрупп.

Следующая встреча делегаций должна состояться уже в воскресенье, 1 февраля.