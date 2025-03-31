Трех сотрудников посольства России объявили персонами нон грата в Молдавии

Министерство иностранных дел Молдавии объявило трех сотрудников российского посольства в Кишиневе персонами нон грата. Причина — деятельность, которая якобы не соответствует их дипломатическому статусу.

«Решение молдавских властей основано на четких доказательствах осуществления деятельности, противоречащей дипломатическому статусу, на территории Республики Молдова», — сообщили в ведомстве.

В МИД добавили, что указанные сотрудники дипломатического представительства должны покинуть территорию республики.

Ранее МИД России направил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием территории российской дипмиссии в Кишиневе из-за сообщения о минировании. Российские дипломаты обратили внимание на то, что молдавские власти нарушили свои обязательства, прописанные в Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.