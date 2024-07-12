Богатейшая женщина-рантье Казахстана отказалась от российского паспорта

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства. Об этом сообщило издание Tengrinews.kz .

«Сулейменова подала заявление об отказе от паспорта России», — передал корреспондент.

Сулейменова — дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супруга бизнесмена Данияра Абулгазина.

Женщина занимает восьмое место в рейтинге рантье Казахстана. Ее предполагаемая выручка оценивается в 4,3 миллиарда тенге — примерно 790,7 миллиона рублей. Сулейменова владеет ТОО ADD Invest Properties. Также ей принадлежат доли в Viled Group, Viled International, Viled Fashion, Group Lux, Premium Beauty, сообщил Forbes.kz.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, по которому российское гражданство получили 22 человека. По этому же документу он лишил паспорта РФ четверых людей.