Около 100 человек пострадали при пожаре в баре швейцарского курорта

Около 100 человек пострадали в результате пожара в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Около 100 человек получили ранения, большинство из них серьезные, и, к сожалению, десятки человек считаются погибшими», — заявили в местном отделении полиции.

Ранее стало известно, что число погибших при пожаре приблизилось к 40. По предварительной информации, россиян среди жертв ЧП нет.

Причиной возгорания могла стать упавшая свеча или пиротехника, которую использовали устроители шоу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.