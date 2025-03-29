Транспорт Бангкока возобновил работу после землетрясения

После оценки состояния инфраструктуры в Бангкоке частично заработал общественный транспорт. Открылись аэропорт Суварнабхуми, шесть веток метро, возобновили движение электропоезда и аэроэкспресс, сообщило РИА «Новости» .

Шесть из восьми линий бангкокского подземного и надземного метро к вечеру субботы заработали в обычном режиме. Проверка состояния еще двух линий, самых протяженных, продолжится в ночь на 30 марта.

Международный аэропорт Суваннапхум открылся 28 марта, а вместе с ним — автобусные маршруты, электропоезд Airport Link и такси до воздушной гавани. Возобновили движение электрички Таиландских государственных железных дорог, поезда дальнего следования с центрального вокзала Бангкока и междугородные автобусы.

Из платных автострад открылась Sirat Expressway, старейшая в Бангкоке Dindaeng Expressway еще не прошла проверку. Почти все городские дороги свободны для движения, кроме участков, где произошли сильные разрушения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, погибли более 1600 человек. Подземные толчки ощутили жители соседних стран. В Таиланде обрушилось здание и погибли 12 человек.