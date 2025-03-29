Таиланд вернулся к обычной жизни после землетрясения

После мощного землетрясения Таиланд вернулся к нормальной жизни. Об этом заявила премьер-министр страны Пэтонгтарн Чинават, ее слова привел телеканал CNN .

Политик прибыла на строительную площадку в Бангкоке, где днем ранее обрушилось здание и погибли как минимум 12 человек.

«Таиланд вернулся к нормальной жизни после землетрясения. Мы поручили департаменту городского, сельского планирования и общественных работ проанализировать, что именно произошло со зданием, и определить новые стандарты», — сказала она.

Чинават уточнила, что в Таиланде другие объекты не пострадали.

В результате землетрясения в Мьянме, которое произошло накануне, погибли более 1,6 тысячи человек. Подземные толчки ощутили в пяти соседних странах, в том числе и в Таиланде. Под завалами строящегося небоскреба в Бангкоке оказались 83 работника.