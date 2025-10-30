Началась встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа началась в южнокорейском Пусане. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Переговоры начались точно в срок, в 11:00 по местному времени (05:00 по московскому). Ранее местом встречи значился город Кенчжу, в котором 31 октября начнется саммит АТЭС. Позже город проведения переговоров заменили на Пусан. Причины изменения места встречи в Белом доме не уточнили.

Трамп выразил уверенность, что его встреча с Си будет очень успешной.

За полчаса до встречи с Си глава Белого дома распорядился начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у кого уже есть «программы испытаний».