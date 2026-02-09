«Трампу, вероятно, шепнули на ухо». Россия и Китай вынудили США отвести авианосец от Ирана

Ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln отвели подальше от берегов Ирана в начале февраля. Американские военные эксперты связали это с решением России ускорить совместные учения с Китаем, обратил внимание 78.ru .

По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Вашингтон осознал риски прямого противостояния.

«А еще, знаете, к нам приближается флотилия российских и китайских военных кораблей. <…> И мы не настолько глупы, чтобы нажать на кнопку, потому что мы тут же получим по носу и потеряем как минимум один корабль. И все военные объекты в регионе», — сказал он.

Отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон подчеркнул, что технологии противодействия авианосцам у противников Америки значительно опередили средства защиты.

«Трампу, вероятно, шепнули на ухо, что мы можем потерять авианосец. И он рискует войти в историю как первый американский президент, потерявший за раз авианосец и 5000 душ», — заявил Уилкерсон.

По его мнению, именно эта угроза заставила администрацию Трампа отодвинуть корабли.

Недавно спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после иранско-американских переговоров лично посетили авианосец USS Abraham Lincoln.