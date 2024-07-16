Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отправил письмо бывшему президенту США Дональду Трампу, в котором призвал его поискать следы украинских спецслужб в покушении во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на текст письма политика.

В своем послании Медведчук напомнил, что Трамп несколько раз заявлял о готовности разрешить украинский кризис в короткие сроки. Но прекращение боевых действий невыгодно действующим властям страны, которые находятся под руководством Владимира Зеленского и его американских кураторов.

«Господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы», — написал Медведчук.

Политик добавил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов недавно признался в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Поэтому есть вероятность, что спецслужбы страны действовали в нескольких направлениях сразу.

Бывший президент США Дональд Трамп оказался под огнем, который открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс во время предвыборного митинга политика в округе Батлер штата Пенсильвания.

Экс-лидер страны получил только ранение уха, а после упал на землю по приказу своих телохранителей. Подозреваемого в покушении ликвидировали дежурные снайперы.

По последним данным, стрелок проник на крышу здания в момент, когда в помещениях находились сотрудники полиции штата.