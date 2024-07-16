Стрельбу по Трампу открыли с крыши здания, в котором находились снайперы полиции

NYP: стрельбу по Трампу открыли с крыши здания, в котором находились снайперы

Группа снайперов полиции Пенсильвании находилась внутри здания, с крыши которого шла стрельба по бывшему президенту США Дональду Трампу. Правоохранители использовали помещения в качестве наблюдательного пункта для предотвращения возможных атак. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Post .

Собеседники издания подчеркнули, что полицейские снайперы находились внутри здания, но не на крыше, с которой шел прицельный огонь по политику. По их словам, правоохранители прочесали все помещение, но на самый верх не выходили, чтобы не мешать снайперам секретной службы.

Источники добавили, что подозреваемый в покушении на Трампа 20-летний Томас Мэттью Крукс зашел в здание за 26 минут до начала стрельбы. Его заметил и даже сфотографировал один из полицейских округа Бивер.

Пока неизвестно, успел ли правоохранитель передать информацию сотрудникам Службы безопасности США, отвечавшим за безопасность Трампа.

Также появилась информация, что другой сотрудник полиции осматривал крышу за несколько мгновений до стрельбы, но быстро отступил, когда Крукс пригрозил ему оружием.

В пресс-службе полицейского отделения округа Батлер журналистам подтвердили, что полиция штата отвечала за безопасность здания фабрики AGR International Inc., с которого велась стрельба: постройка не находилась в зоне периметра безопасности государственных силовиков.

Это заявление подтвердил представитель секретной службы Энтони Гульельми, который подчеркнул, что ответственность за район, где находился стрелок, несла местная полиция.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники утверждал, что сотрудники Секретной службы США перед началом проведения митинга Трампа указывали на опасность крыши, с которой шла стрельба.

Оказавшийся под огнем бывший президент США Дональд Трамп получил ранение уха. Подозреваемого в покушении на политика Томаса Мэттью Крукса ликвидировали снайперы. В ходе стрельбы погибли два человека, еще два зрителя получили ранения.