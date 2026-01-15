Угрозы Трампа забрать Гренландию напугали Исландию

Euractiv: планы Трампа на Гренландию подтолкнули Исландию к вступлению в ЕС

Заявления президента США Дональда Трампа о планах забрать Гренландию под свой контроль вызвали шок в Исландии, которая задумалась о вступлении в Евросоюз для обеспечения собственной безопасности и сохранения суверенитета. Об этом написало издание Euractiv .

Журналисты напомнили, что в 2009 году во время крупнейшего финансового кризиса Исландия подала заявку для вступления в ЕС. Но в 2015 году новое правительство отозвало документ.

Если раньше страна рассматривала сотрудничество с Евросоюзом как вопрос экономического сотрудничества, то теперь речь идет об обороне.

Исландия — единственный член НАТО, у которого нет постоянной армии, она полностью полагается на силы Североатлантического альянса, которому грозит распад из-за поведения лидера США.

Дополнительным стимулом к возвращению вопроса о вступлении в Евросоюз стало введение американским правительством пошлин в 15% на исландские товары.

«Проблема Гренландии заставляет исландцев пересмотреть свои международные отношения, и это в значительной степени подпитывает дебаты о вступлении Исландии в ЕС», — заявил профессор политики Исландского университета Эйрикур Бергманн.

Он отметил, что все аргументы, которые США используют для получения под свой контроль Гренландии, также можно применить и к Исландии. Страна и остров расположены в одном стратегическом коридоре Северо-Западной Атлантики, имеющем растущее военное и коммерческое значение. Начавшееся глобальное потепление привело к формированию новых морских путей и расширило доступ к природным ресурсам.

Министр иностранных дел Исландии Йоргердур Гуннарсдоттир объявила, что вопрос о вступлении страны в ЕС вынесут на референдум. Предварительно, голосование пройдет весной 2027 года.

В четверг, 15 января, в Гренландии высадился первый отряд французских военных. Также ожидается прибытие немецких солдат. Операцию полностью контролируют власти Дании.