Первые военные из Европы прибыли в Гренландию

В Гренландию прибыли первые военные из европейских стран. Об этом сообщила немецкая газета Bild .

«Всего через семь часов после безрезультатного окончания переговоров по Гренландии в Вашингтоне ночью в Гренландию прибыли первые военные из Европы», — указали в публикации.

По информации Bild, минувшей ночью в датском Нууке приземлился военный самолет Hercules, на борту которого находились в том числе французские военные. Еще один самолет сел в Кангерлуссуаке. В четверг ожидаются первые 13 немецких военнослужащих. Операция проходит под руководством датских властей, а не в рамках НАТО.

«Кроме того, военные из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии уже должны быть на пути к Гренландии», — добавили журналисты.

Накануне президент США Дональд Трамп резко заявил, что Дания должна освободить Гренландию. Он также призвал НАТО помочь Соединенным Штатам получить остров, иначе он может перейти к России или Китаю. Германия и Франция приняли решение направить военных в Гренландию.