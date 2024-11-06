Трампу предрекли победу на выборах президента США

Сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предсказал Дональду Трампу победу в президентской гонке в США. Об этом сообщается на сайте ресурса.

В США СМИ заранее сообщают о предполагаемом победителе, когда уже есть информация о ходе голосования. Это позволяет быстро озвучить предварительные результаты, используя достоверные данные.

Крупные медиакомпании нанимают независимых экспертов и статистиков, которые анализируют информацию с избирательных участков и результаты опросов. Эта система прогнозирования основана на глубоком анализе и многолетнем опыте.

Ранее стало известно, что Трамп достиг показателя в 267 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы на выборах.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис отказалась от публичных выступлений в эту ночь, тогда как Трамп готовится обратиться к сторонникам.